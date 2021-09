Polacy przedłużają wakacje. Boom na wyjazdy we wrześniu i październiku

Oczywiście na topie pozostaje Zakopane, które również w szczycie sezonu było numerem jeden wśród turystów. Urlopowicze liczą na to, że na popularnych szlakach zrobi się luźniej, a także znikną wszechobecne kolejki i w stolicy Tatr zapanuje większy spokój. Trudno jednak za to ręczyć, gdyż tylko w sierpniu do obiektów noclegowych w Zakopanem trafiło 10 proc. ogółu rezerwacji i zapytań dotyczących pobytów we wrześniu. Na kolejnych miejscach mamy Karpacz, Gdańsk, Szczawnicę, Kołobrzeg oraz Szklarską Porębę. Przedsiębiorcy nie kryją zadowolenia z takiego obrotu sprawy.