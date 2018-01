Z Kaliningradu do Trójmiasta. Uruchomienie dawnego połączenie kolejowego

Choć wznowienie połączenia kolejowego relacji Kaliningrad - Mamonowo - Braniewo - Gdańsk - Gdynia jest wprowadzone głównie z myślą o mundialu, Trójmiasto liczy, że zostanie utrzymane. Rosjanie chętnie przyjeżdżają do pomorskiej aglomeracji na zakupy i w celach turystycznych.

Pierwszy pociąg Kaliningradzkiej Pasażerskiej Spółki Podmiejskiej pojedzie z Kaliningradu do Braniewa . Stamtąd pasażerowie przesiądą się do pociągu polskich Przewozów Regionalnych. Przesiadka związana jest z różną szerokością torów w obu naszych krajach. Skład będzie się po drodze zatrzymywać w takich miastach, jak: Elbląg, Malbork, Tczew, Gdańsk Główny, Sopot. Końcową stacją będzie Gdynia .

Tego samego dnia skład wyjedzie z Gdyni o godz. 17:19, a według rozkładu pojawi się w Kaliningradzie o godz. 22:28.

Ceny biletów: z Kaliningradu do Braniewa bilet będzie kosztował 89 rubli, czyli ok. 5,50 zł. Po przesiadce bilet będzie można kupić u polskich konduktorów, cena biletu do Gdańska i Sopotu to 27,60 zł, do Gdyni 29,20 zł. Należy pamiętać, że w celu przekroczenia granicy potrzebna jest wiza. Więcej szczegółów na temat rozkładu połączeń Kaliningrad-Trójmiasto zostaną przedstawione w najbliższych dniach.