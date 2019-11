Z tęsknoty za latem, czyli wizyta w ogrodach "pod dachem"

Są miejsca na świecie, gdzie parki i ogrody zachwycają kwieciem przez okrągły rok. W Europie w ich poszukiwaniu często musimy opuścić "łono natury" i zajrzeć pod dachy. Niektóre z nich skrywają prawdziwe botaniczne cuda, w których nawet w najchłodniejszy i najbardziej pochmurny dzień, odnajdziemy cząstkę lata.

Ogrody Brytanii

W poszukiwaniu takich miejsc, najlepiej wybrać się na Wyspy Brytyjskie, a dokładniej do Anglii. Brytyjczycy od zawsze kochali sztukę ogrodnictwa. Od wiosny do jesieni, możemy dostrzec to na każdym skwerku, w cudownych parkach i przydomowych ogródkach. Kiedy jednak natura szykuje się do zimowego snu, pozostaje nam cieszyć się, że Anglicy zadbali o stworzenie miejsc, w których zawsze panuje lato.