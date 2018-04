Ogrody z obrazów Moneta. Tak wyglądają na żywo

Dzieła wielkiego impresjonisty Claude’a Moneta znają chyba wszyscy. „Nenufary”, słynny cykl 250 obrazów, którym artysta poświęcił 30 lat życia, to nie wytwór jego wyobraźni, tylko wierny portret własnoręcznie założonego i pielęgnowanego ogrodu.

Ogród przetrwał nie tylko na płótnach – wciąż można go zobaczyć we francuskim Giverny. Wiosna to najlepsza pora, by się tam wybrać.