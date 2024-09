Za rok Bałtyk na topie? "Polska Chorwacja" przyciąga na "coolcation"

- W basenie Morza Śródziemnego w miesiącach letnich jest bardzo gorąco, wręcz niebezpiecznie i w temperaturze 40 st. C trudno odpocząć. Odnotowaliśmy nowy trend "coolcation", czyli poszukiwanie chłodniejszych destynacji, gdzie temperatura latem wynosi 23 do 27 st. C i tu widzimy dla nas szansę. Myślę, że jeżeli ten trend się utrzyma, to będziemy mogli się spodziewać więcej turystów zagranicznych i krajowych, którzy uznają, że nasz klimat jest lepszy do wypoczynku – powiedziała.