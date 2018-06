Zaciszne góry i ciche doliny. W Bieszczadach jest wiele ciekawych miejsc

Osoby, które podczas urlopu potrzebują całkowitego wyciszenia z dala od gwarnych szlaków i wszechobecnych turystów, kierują się na południowo-wschodni kraniec naszego kraju. Bieszczady przyciągają o każdej porze roku.

Kiedy najlepiej jechać w Bieszczady?

Najpiękniejsze szlaki wśród połonin

Drugi szlak prowadzi przez Wołosate, jest nieco krótszy i łatwiejszy. Dlatego docenią go amatorzy pięknych widoków, którzy nie mają dużego doświadczenia w pieszych wędrówkach. Podróż od wejścia do parku aż do osiągnięcia szczytu powinna zająć nie więcej niż 2,5 godziny. Szlak prezentuje się pięknie niezależnie od pory roku, warto również wybrać się jedną z proponowanych ścieżek dydaktycznych.

Wszechobecny spokój, gwiazdy i Tatry w tle

Całe rzesze turystów przyciąga również Jezioro Solińskie. Zbiornik położony niedaleko Polańczyka to nie lada atrakcja dla amatorów żeglarstwa i windsurfingu. To zbiornik o linii brzegowej około 160 km i jednocześnie największe pod względem pojemności jezioro w Polsce. Co ważne, miejsce to znajduje się w strefie ciszy, nie można używać na nim urządzeń z silnikiem spalinowym.