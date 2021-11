Fioletowa woda w potoku. Wiadomo, co się stało

Ustalono także, kto jest sprawcą zanieczyszczenia. To prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca z Zakopanego. "To był nielegalny zrzut do kanalizacji burzowej. Na szczęście nie doszło do skażenia potoku - wiemy, w której studzience lądowały odpady" - powiedziała Alicja Olkuska-Kowalczyk, naczelnik wydziału ochrony środowiska.