Niedźwiedzie grasowały w Kościelisku. "Myślałam, że to koty" [WIDEO]

W Polsce główną ostoją niedźwiedzi są Bieszczady. Zwierzęta te są wszystkożerne i objęte są ścisłą ochroną. Dorosły osobnik może ważyć ok. 300 kg i żyć nawet 50 lat. Co dwa lata samice rodzą w gawrach od jednego do trzech młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki.