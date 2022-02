Zakopane pod śniegiem. Białego puchu jest tyle, że wywożą go ciężarówkami

Najpierw śniegu zalegającego na poboczach miasto pozbyło się z popularnych wśród turystów Krupówek oraz ul. Czecha zlokalizowanej pod Wielką Krokwią. Aktualnie trwa wywożenie go z ulic nieco oddalonych od centrum. Co ciekawe, w Zakopanem zaczęło już brakować miejsc do wywożenia śniegu, bo można składować go tylko na wyznaczonych placach blisko cieków wodnych.