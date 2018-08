Zakupy bezcłowe. Czego warto unikać

Zakupy w sklepach wolnocłowych to dla wielu osób ogromna frajda. Na co jednak zwrócić uwagę, żeby rzeczywiście dokonać dobrego zakupu?

Taniej nawet o 70 proc.

Jeśli chodzi o polowania na wyjątkowe okazje cenowe, to na półkach sklepów wolnocłowych znajdują się produkty, na które warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Według Irish Times, oszczędności na alkoholach popularnych dostępnych w strefach bezcłowych mogą wahać się od 50 do 78 proc. Z kolei większość wysokiej klasy trunków będzie oferowanych w tej samej cenie, co w lokalnym sklepie. Palacze mogą zaoszczędzić do 50 proc. na tytoniu, zaś kosmetyki takie jak perfumy są na lotnisku tańsze niekiedy nawet o 80 proc.