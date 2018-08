Romans na pokładzie samolotu? Ta historia stała się hitem internetu

O tym, że miłość życia można poznać w trakcie podróży, wiadomo nie od dziś. Niewykluczone, że podobnie było i w tym przypadku. I choć historia jest romantyczna, internauci są oburzeni na pewną aktorkę, która z tylnego siedzenia relacjonowała moment rodzenia się uczucia.

W samolocie lecącym z Nowego Jorku do Dallas dwoje ludzie przypadło sobie do gustu. Sytuację relacjonowała "na żywo" z tylnego siedzenia aktorka (123RF)

Strzała Amora

Podróże łączą ludzi? To wie niemal każdy. Często podczas takich wojaży rodzą się przyjaźnie. I te małe, i te wielkie. Nie jest też tajemnicą, że niektórych właśnie w trakcie przemieszczania się po świecie dosięga strzała Amora. Nie można wykluczyć, że tak stało się i w tym przypadku. Nieco ponad tydzień temu jedna z internautek, za pośrednictwem mediów społecznościowych, relacjonowała "na żywo" historię rodzącego się uczucia pomiędzy dwojgiem ludzi. Wszystko działo się w samolocie lecącym z Nowego Jorku do Dallas. A zaczęło się naprawdę niepozornie.

Historia przyjaźni, a może nawet miłości, która zrodziła się w chmurach, stała się niezwykle medialna za sprawą Rosey Blair, znanej aktorki, zapalonej internautki i miłośniczki serwisów społecznościowych, której konta śledzone są przez dziesiątki tysięcy fanów. To dlatego niezwykłą opowieść natychmiast poznało wiele osób i zainteresowała się nią prasa. Wszystko zaczęło się jeszcze na nowojorskim lotnisku. Rosey podróżowała do Teksasu wraz ze swoim chłopakiem, Houstonem Hardawayem. Niestety, pech chciał, że w trakcie odprawy zostały im przydzielone miejsca w różnych rzędach samolotu. Właśnie wtedy aktorka zwróciła się z zapytaniem do siedzącej obok niej i podróżującej samotnie dziewczyny o możliwość zamiany miejsc. Sympatyczna pasażerka zgodziła się bez wahania i przesiadła się do wcześniejszego rzędu.

123RF

Niewinny żart – Pozwoliliśmy sobie wtedy nawet na żart, sugerując, że być może jej nowy współpasażer okaże się miłością jej życia – powiedziała Rosey. Zwracając się już do swojego chłopaka, dodała, że byłoby fajnie, gdyby dziewczyna właśnie w samolocie się zakochała. I w jakimś stopniu treść rzuconej pół żartem, pół serio uwagi okazała się profetyczna.

Już po chwili miejsce obok życzliwej dziewczyny zajął młody dżentelmen. Oboje bardzo szybko podjęli rozmowę, a nieco wścibska Rosey poinformowała o całym zdarzeniu na Twitterze. Ale nawet i ona jeszcze wtedy się chyba nie spodziewała, że pomiędzy tym dwojgiem aż tak zaiskrzy. To, co na początku było kolejnym wpisem na Twitterze oraz Instagramie, okazało się wkrótce relacją "na żywo" z rodzącego się prawdopodobnie romansu pomiędzy dwojgiem młodych ludzi, którzy znaleźli się obok siebie zupełnie przypadkiem.

Jak przyznała Rosey, jeszcze przed oderwaniem się maszyny od ziemi, młodzi uśmiechali się do siebie i w najlepsze ze sobą flirtowali. Wyraźnie było widać, że pomiędzy nimi pojawiła się chemia. Aktorka stwierdziła, że od razu było widać, że idealnie do siebie pasowali. Wiele ich też łączyło. Okazało się, że oboje mieli obsesję na punkcie zdrowego wyglądu. Siedząca z tyłu i obserwująca rozwój sytuacji Rosey dowiedziała się wkrótce, że on to Euan Holden – były profesjonalny piłkarz. Usłyszała, że obecnie oboje mają takie samo zajęcie i pracują jako trenerzy personalni. Oboje okazali się też wegetarianami.

Ale na wymianie uśmiechów się nie skończyło. W trakcie lotu zdecydowali się na wspólny posiłek i zamówili deskę serów. W pewnym momencie obydwoje zaczęli sobie też pokazywać... rodzinne fotografie. Aktorka wyjaśniła na Twitterze, że w trakcie rejsu współtowarzysze nie tylko prowadzili ze sobą pasjonujące rozmowy i wymieniali uśmiechy. Zarejestrowała też, że ich ramiona co chwilę się o siebie ocierały. O tym, że z minuty na minutę zależało im coraz bardziej na tym, by zrobić na towarzyszu rozmowy dobre wrażenie, miała świadczyć sytuacja, gdy kobieta poszła do toalety i wróciła całkiem inaczej uczesana.

123RF

Rejestracja "na żywo" wciąż trwa Dobre humory oraz chęć rozmowy nie opuściła ich również wtedy, gdy maszyna dotknęła kołami płyty lotniska. Rosey Blair dalej bacznie przyglądała się rozwojowi sytuacji. Jej uwadze nie umknął fakt, że po wyjściu z samolotu ona i on wspólnie przemierzali budynek terminala, krocząc bardzo blisko siebie.

Rosey wyjaśniła później, że tak bardzo wciągnęły ją wydarzenia, które miały miejsce w powietrzu, że zdecydowała się na zakupienie dodatkowego pakietu internetowego, by móc "na żywo" informować o rozwoju sytuacji. Tysiące jej fanów też mocno zaangażowało się w historię i kibicowało dwójce pasażerów, którzy choć znaleźli się obok siebie przez przypadek, poczuli do siebie coś w rodzaju magnetyzmu. Niektórzy z fanów Rosey przesyłali na bieżąco zdjęcia pokazujące, z jakim przejęciem kibicują dwojgu z samolotu. Losy tej historii zostały też wkrótce relacjonowane przez media na całym świecie.

Niezwykła sytuacja, którą Rosey na bieżąco przekazywała światu, miała oczywiście pozytywny wydźwięk. Ale wzbudziła też wątpliwości natury etycznej. Aktorka, która robiła parze zdjęcia i opisywała kolejne losy ich znajomości, stała się wszak kimś w rodzaju podglądaczki. Weszła bowiem w życie dwojga ludzi bez ich wiedzy i zgody. Choć większość internautów pozytywnie zareagowała na tę opowieść, nie zabrakło głosów, że jej działanie było niemoralne, a nawet odrobinę przerażające.

Rosey też na końcu zrozumiała, że zachowała się niestosownie i pod wpływem wyrzutów sumienia, zamieściła oficjalne przeprosiny. Przyznała, że publikując na Instagramie i Twitterze kolejne wiadomości pod hasztagiem #PlaneBae, zamierzała się tylko podzielić czymś, co jest nacechowane szczęściem i radością. Uznała, że jest w tym coś pięknego, czarującego i prawdziwego. Dodała jednak, że w pewnym momencie przekroczyła dopuszczalne granice i sprawy poszły za daleko.

Euan Holden za sprawą całej historii zdążył już otrzymać kilka zaproszeń do programów telewizyjnych. W trakcie jednego z nich ujawnił imię towarzyszki podróży. Sympatyczna dziewczyna o imieniu Helen nie jest jednak podobno zadowolona z rozgłosu. Nie zgodziła się na występ w programie i postanowiła pozostać anonimowa. Internauci nie dają teraz Euanowi spokoju. Wielu z nich chciałoby się dowiedzieć, czy byłego piłkarza i Helen połączyło coś więcej. Na jego koncie na Instagramie pojawia się wiele pytań o ciąg dalszyhistorii. Mężczyzna na razie milczy jak zaklęty.