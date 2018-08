Arabia Saudyjska otwiera się na świat. Nowe możliwości dla kobiet

Jeszcze niedawno kobiety nie mogły tam samodzielnie prowadzić pojazdów. Czy niedługo będą mogły latać samolotami? Arabia Saudyjska zamierza dać szansę tym paniom, które chciałyby usiąść za sterami nawet największych maszyn.

Arabia Saudyjska to kraj wielu kontrastów

Kraj kontrastów Arabia Saudyjska to kraj wielu kontrastów. Z jednej strony króluje tu przepych i bogactwo. Zobaczymy: drapacze chmur, które wyglądem przypominają te z Manhattanu, luksusowe samochody, które pozwalają się poczuć jak na ulicach Monako, wielkie wille, w których krzątają się służące. A z drugiej strony obowiązują tu najbardziej radykalne na świecie przepisy, które oparte są na prawie szariatu. Złamanie obowiązujących tam zasad może skutkować nawet karą śmierci. Arabia Saudyjska pozostaje także krajem, w którym kobiety mogą korzystać z bardzo ograniczonych praw. Choć wiele z nich jest doskonale wykształcona, często musi kryć się ze swoimi ambicjami i marzeniami. Samodzielne podróżowanie? Można zapomnieć. Kierowanie przez nie samochodem? Jeszcze do niedawna było to wykluczone.

W kwestii prawa jazdy w ostatnich miesiącach w Arabii Saudyjskiej wprowadzone zostały jednak daleko idące zmiany. W ubiegłym roku media na całym świecie obiegła informacja o wydaniu przez króla dekretu, który zezwoli paniom na zdobycie uprawnień kierowcy. Nowe zasady miały wejść w życie w czerwcu 2018 r. I tak też się stało. Niedawno pierwsze kobiety w Arabii Saudyjskiej odebrały wymarzone prawa jazdy, co pozwoliło bliskowschodniemu królestwu zerwać z etykietą jedynego kraju na świecie, w którym paniom nie wolno siadać za kółkiem. Teraz wiele wskazuje na to, że kraj ten w zakresie reform stawiać będzie kolejne kroki i pozwoli im także latać samolotami... w charakterze pilotów.

Wyzwolenie z luksusowej klatki

Arabia Saudyjska otworzy wkrótce podwoje dla kobiet, które chciałyby pracować w lotnictwie. Mieszkanki tego kraju będą mogły ubiegać się nawet o miejsca przeznaczone dla kursantów, marzących o pracy na tych najbardziej prestiżowych stanowiskach w lotnictwie, czyli przygotowujących do funkcji pilota. Akademia, która z otwartymi rękami ma przyjmować także panie, jest elementem wartego 300 mln dolarów projektu, według którego w Arabii Saudyjskiej powstanie szkoła kształcąca personel do obsługi samolotów. W ramach tej samej inicjatywy zbudowane zostanie również międzynarodowe centrum symulatorów.

Osoby komentujące zmiany systemowe, otwierające przed kobietami nowe możliwości, twierdzą, że ta mała rewolucja była konieczna. Niektóre kobiety z Arabii Saudyjskiej i tak bowiem realizowały swoje marzenia o pracy w lotnictwie, choć wymagało to od nich znacznie większej determinacji, niż ta, którą będą musiały się wykazać teraz.

– Ludzie do tej pory podróżowali za granicę, aby studiować lotnictwo, co oczywiście było znacznie trudniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn – powiedziała cytowana przez agencję Reuters Dalal Yashar, która zamierza wykorzystać możliwości, jakie dają jej wprowadzone właśnie zmiany i zamierza wkrótce zacząć naukę w akademii. Jej cel? Zostać pilotem samolotu pasażerskiego.

– Czasy, w których kobiety miały bardzo ograniczony dostęp do wielu obszarów, już się skończyły. Wszystkie ścieżki są teraz otwarte dla pań. Jeśli masz na coś apetyt, to masz też odpowiednie możliwości – dodaje z entuzjazmem.

Nowe rozdanie

Zajęcia w akademii w Ad-Dammam, w dużym mieście na wschodzie Arabii Saudyjskiej, rozpoczną się dopiero we wrześniu. Zainteresowanie jest olbrzymie. Już dziś można też śmiało stwierdzić, że otwarcie nowej furtki dla kobiet, zakończy się wielkim sukcesem. Setki aplikacji, które do tej pory wpłynęły, pochodzą właśnie od pań. Za rekrutację, a także realizację programów instruktażowych odpowiedzialna będzie Oxford Aviation Academy – jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków szkoleniowych dla pilotów na świecie. Nauka będzie trwała trzy lata. W tym czasie studenci zaznajomią się z teorią, poznają też tajniki pilotowania dużego samolotu.

Umożliwienie kobietom zdobycia uprawnień pilota to jeden z kolejnych etapów reform wprowadzanych przez Muhammada ibn Salmana – syna panującego obecnie króla i następcy tronu Arabii Saudyjskiej. Zapowiedział on wiele zmian, które mają zmodernizować kraj. Mają się one przyczynić do unowocześnienia gospodarki, a także spowodować, że tamtejsze społeczeństwo stanie się bardziej otwarte na świat. Zmiany mają dotknąć także sferę turystyki. Osoby marzące o zwiedzeniu Arabii Saudyjskiej dostały już szansę na otrzymanie wizy turystycznej. To także za sprawą liberalnego podejścia księcia Salmana. W kraju, po kilkudziesięciu latach przerwy, znów zaczynają działać kina, a kobiety zyskują możliwości, o których jeszcze niedawno mogły tylko skrycie pomarzyć.