Zamek na sprzedaż. W cenie również smok

Jeżeli zawsze marzyliście o tym, aby zamieszkać w zamku, to właśnie nadarzyła się ku temu okazja. Znajdujący się w walijskim Denbighshire Castell Gyrn, czeka na nowego właściciela. Urokliwą nieruchomość można kupić za ok. 9 mln zł. Swego czasu zakupem zainteresowany był podobno nawet były trener Manchester United – José Mourinho.

Obiekt został wystawiony na sprzedaż 3 lata temu. Pierwotnie za kwotę 3,9 mln funtów (ponad 19 mln zł) i teraz choć cena została znacznie obniżona do 1,75 mln funtów (ok. 9 mln zł), wciąż brak chętnych.

Castell Gyrn to jeden z najładniejszych zamków Walii . Obiekt wygląda na stary, lecz tak naprawdę jego budowa zaczęła się w 1977 r., a skończyła w 1994.

Powierzchnia mieszkalna zamku to ok. 550 m kw. A w nim mieści się: sześć sypialni, pięć łazienek, nowoczesna kuchnia i jadalnia, trzy salony, biblioteka oraz sala kinowa. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Sypialnie znajdują się na najwyższej kondygnacji wieży, dzięki temu nowi właściciele będą mogli poczuć się prawie jak bohaterowie bajki.