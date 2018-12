Nietypowa wyspa walijska. Stała się cmentarzyskiem

U wybrzeży jednej z walijskich wysp rozbiło się wiele statków. Ich szczątki są tam do dziś i tworzą idealną scenerię do kręcenia horrorów. Można śmiało powiedzieć, że na Tusker Rock znajduje się prawdziwe cmentarzysko wraków.

Niedaleko Kanału Bristolskiego w Walii znaduje się nietypowa wysepka. Mowa o Tusker Rock. Swoją nazwę zawdzięcza wikingowi Tuskowi, który, jak podają legendy, terroryzował okolicę. Dziś pobliskie tereny są popularnym miejscem do nurkowania. To jednak wcale nie największa atrakcja wyspy.

Wyspa Tusker Rock wyłania się jest jedynie w trakcie odpływów. Przyczyniło się to w przeszłości do wielu problemów – w okolicy dochodziło do licznych wypadków. M.in. w 1886 r., kiedy to na wyspie rozbił się portugalski statek płynący do Wielkiej Brytanii z dostawą węgla. Z katastrofy udało się uratować tylko jednej osobie. U wybrzeży niewielkiego terytorium znajduje się dziś wiele wraków, które przywodzą na myśl cmentarzysko. Trzeba przyznać, że zdjęcia robią wrażenie.