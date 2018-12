Nietypowa wyspa walijska. Stała się cmentarzyskiem

W okolicy jednej z walijskich rozbiło się wiele statków. Skutki wypadków oglądać można aż do dziś. Na Tusker Rock znajduje się bowiem prawdziwe cmentarzysko wraków.

Niedaleko Kanału Bristolskiego w Walii znaduje się nietypowa wysepka. Mowa o Tusker Rock, która swoją nazwę zawdzięcza wikingowi Tuskowi, który jak podają legendy, terroryzował okolicę. Dziś pobliskie tereny są popularnym miejscem do nurkowania. To jednak wcale nie największa atrakcja wyspy.

Z racji swojego położenia Tusker Rock widoczne jest jedynie w trakcie odpływów. Przyczyniło się to w przeszłości do wielu problemów – w okolicy dochodziło do licznych wypadków, których skutki oglądąć można aż do dziś. W pobliżu wyspy znajduje się wiele wraków statków, które przypominają pewnego rodzaju cmentarzystko. Trzeba przyznać, że zdjęcia robią wrażenie.