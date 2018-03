Zamknięto ośrodek narciarski. Powód: spadło za dużo śniegu

Wydawałoby się, że wszyscy właściciele ośrodków narciarskich marzą o częstych opadach śniegu. Tymczasem jedna z brytyjskich stacji została zamknięta z powodu…zbyt grubej warstwy białego puchu. Tłumaczenia ośrodka nie przekonały fanów zimowego szaleństwa.

To, że wystarczą niewielkie opady śniegu, aby sparaliżować niemal całą Wielką Brytanię, nie jest nowością. O ile w przypadku lotnisk jest to zrozumiałe, to przypadek z podlondyńskiego ośrodka narciarskiego Chatham Ski Centre wydaje się zaskakujący.