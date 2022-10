Zamknięto pierwsze hotele we Włoszech. Powodem ceny energii

- Jeśli my zatrzymamy działalność, stanie wszystko. Zamknięcie kolejek górskich oznacza zabicie gór. To już się raz wydarzyło i nikt nie chce tego powtórzyć - powiedziała cytowana przez Ansę prezes stowarzyszenia zarządców infrastruktury narciarskiej Valeria Ghezzi. Warto dodać, że do niedawna koszt energii stanowił od 8 do 15 proc. wszystkich wydatków. Natomiast obecnie jest to około 33 proc.