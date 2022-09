Branża narciarska przygotowuje się do sezonu. Ceny pójdą w górę

"W kontraktach na zakup energii zamierzamy tak zabezpieczyć dostawy energii, by wyeliminować ewentualne czasowe wyłączenia prądu. Nawet gdyby miało dojść do takich sytuacji, to koleje linowe w ośrodkach PKL posiadają dodatkowe zabezpieczenie i tzw. napęd awaryjny, który pozwala na bezpieczne dotarcie wagonów z turystami do stacji przy wykorzystaniu własnego napędu - silników Diesla i dodatkowe napędy z podtrzymaniem energii" - przekazała rzeczniczka PKL - Marta Grzywa.