Zapomniał przypiąć pasażera i wzbił się w powietrze. Nagranie ze Szwajcarii

Platynową płytkę i siedem śrub w ręce Chris Gursky może nazwać prawdziwym szczęściem. Amator adrenaliny miał do wyboru puścić się i skazać na niemal pewną śmierć lub desperacko spróbować utrzymać. Trudno wyobrazić sobie, co musiał czuć.

*Mężczyzna chciał nagrać swoją przygodę z lotniarstwem. *Nie spodziewał się, że przyjdzie mu walczyć o życie. Mężczyzna wybrał się do Szwajcarii, by nagrać ciekawy film na swój kanał na YouTube. Kilka sekund po rozbiegu zorientował się, że pilot zapomniał go przypiąć.