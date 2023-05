Zapomniany kurort. W ostatnich latach znowu odwiedzają go tłumy turystów

Włodarze miasta wkładają również dużo wysiłku (i pieniędzy) w remont i rozbudowę ruin zamku w Muszynie. Znajduje się na stromym wzgórzu pasma Koziejówki. Zamek, który powstał ok. 1390 r. na niższym ze szczytów pasma (527 m n.p.m.), miał za zadanie bronić granicy i szlaków handlowych. Od połowy XVII w. budowla popadała w ruinę. To co pozostało z zamku, było obiektem wielu badań archeologicznych.