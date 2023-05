Ogrodzenie na popularnym szlaku. Wszystko przez bezmyślność turystów

"To co się działo na równi pod Śnieżką w sobotę, to jakaś masakra. Tłumy na trawie, fotki za łańcuchami na szczycie i kilkanaście psów wprowadzanych pod Dom Śląski z Kotla Łomniczki. Tam pomogą chyba tylko hurtowo wystawiane mandaty..." - komentuje Włodek.