Jedyna taka atrakcja w Polsce. Tłumy gości już w pierwszym miesiącu działania

Brama w Gorce to pierwsza na Podhalu tzw. ścieżka w koronach drzew. Dotychczas osoby pragnące skorzystać z tego typu atrakcji musiały jechać do naszych południowych sąsiadów. Pewnie dlatego centrum od pierwszych dni działania nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Już w pierwszych dwóch tygodniach działalności odwiedziło go 7 tys. osób.