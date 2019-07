Zbiory martwych ciał. Nietypowe muzeum w Neapolu

Szkielety, płody w formalinie, ucięte i zdeformowane fragmenty ludzkich ciał. Brzmi jak znaleziska z miejsca zbrodni, a to po prostu kolekcja Muzeum Anatomicznego w Neapolu. Lepiej nie zaglądajcie tam, jeśli macie słabe nerwy.

Muzeum Anatomiczne w Neapolu (wł. Museo Anatomico) to jedna z pięciu sekcji Uniwersyteckiego Muzeum Nauki i Sztuki (wł. MUSA - Museo Universitario delle Scienze e delle Arti). Obok innych oddziałów, takich jak farmakologiczny, stomatologiczny czy artystyczny, część anatomiczna wydaje się być najciekawsza. A na pewno jest najbardziej szokująca.

Najwięcej eksponatów pochodzi jednak z XVIII, XIX i początków XX w. Część z nich to dosyć zwyczajne (śmiało można powiedzieć – nieobrzydliwe) woskowe modele, które służyły głównie celom dydaktycznym, jak zestaw 160 okazów prezentujących patologie oka, czy wykonana z niebywałym artyzmem głowa mężczyzny, na której znajdują się wszelkie możliwe rany cięte.

Inne eksponaty mogą wywoływać trochę więcej niepokoju. Zadziwiające jest tzw. drzewo naczyniowe, które powstało przez wpuszczenie do naczyń krwionośnych specjalnego płynu. Roztwór po pewnym czasie zastygał odzwierciedlając tym samym wyjątkowy układ żył i tętnic wokół serca, nerek, płuc czy wątroby.

Niepokojące są natomiast "dzieła" Elfisio Mariniego, który słynął z tego, że konserwował fragmenty ludzkich, np. ucięte ręce lub stopy. Jednak stworzonym przez siebie spetryfikowanym skamielinom Marini próbował nadać artystyczną głębię i umieszczał swoje eksponaty w dość ładnym, ale niepasującym do martwych ciał otoczeniu. Np. w omawianym muzeum znajdziemy m.in. uciętą dłoń, którą Marini położył na ozdobnej tacce. Efekt uzyskany z połączenia dwóch skrajnych światów – piękna i śmierci – jest co najmniej dziwny.

Jeżeli macie mocne nerwy i lubicie tego rodzaju miejsca, to powinniście zajrzeć na Via Luciano Armanni 5 w Neapolu. Nie powinniście być zawiedzeni. A jeżeli nie jesteście przekonani, zawsze możecie też odwiedzić to miejsce również wirtualnie.