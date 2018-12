Gdzie jechać do Włoch, by ich doświadczyć

Włochy to jeden z najpiękniejszych krajów na świecie. Ich piękno jest wręcz przytłaczające. Nieograniczone bogactwo atrakcji przyprawia o zawrót głowy. Jak się w nim odnaleźć? Jak zwiedzać tak by poczuć prawdziwy smak włoskiej kultury? Nie ma na te pytania jednej poprawnej odpowiedzi. Ale właśnie dlatego trzeba próbować. Każda odpowiedź to szansa na odkrycie Włoch na nowo.

Krajobraz Włoch - Toskania

Do wspólnego odkrywania Włoch, włoskiej kultury, włoskiego stylu i smaku zaprasza marka De’Longhi. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o Włochach i ich sposobie na życie koniecznie zapoznajcie się z lekcjami Akademii Dolce Vita. Wśród nich jest lekcja “Odkrywania” - blogerka Magdalena Ciach-Baklarz (autorka bloga italiapozaszlakiem.com.pl) poleca 20 miejsc we Włoszech, które są kwintesencją dolce vita i pomagają poczuć zmysłowo i duchowo, jak smakować życie. Zdecydowanie warto tam zajrzeć - zdjęcia są przepiękne! W poniższym artykule zaproponujemy tylko kilka z tych miejsc.

Rzym, czyli tam, dokąd prowadzą wszystkie drogi Tak, tak, to nieuniknione. Najprostsze skojarzenie z Włochami to ich stolica, Rzym. To żadne odkrycie, ale nie sposób odkryć Włoch nie zaczynając od ich serca. Rzym to miejsce, w którym krzyżują się wpływy dwóch najważniejszych dla cywilizacji europejskiej tradycji. Z jednej strony to 2,5 tysiąca lat tradycji miasta założonego przez legendarnego Romulusa. Zabytki takie jak Forum Romanum czy Koloseum onieśmielają. Tu zbudowano fundamenty naszej kultury. Zachwyt i uroczysta powaga w obliczu tego doświadczenia są uczuciami niemożliwymi do odkrycia gdzie indziej.

Druga tradycja, na której zbudowano Rzym to oczywiście tradycja chrześcijańska. Watykan, niemalże dzielnica Rzymu – to małe państewko do dziś pozostaje duchowym centrum Europy. Odwiedziny na placu św. Piotra i w bazylice jego imienia to podróż przez 2 tysiące lat historii. Dla wiernych Kościoła Katolickiego pochodzących z Polski wizyta przy grobie św. Jana Pawła II to też okazja do przypomnienia sobie polskiego wkładu w tę historię. Zrozumieć Rzymu bez chrześcijaństwa nie sposób.

Rzym

Asyż - skromniejsze oblicze chrześcijaństwa Dla tych, których przytłoczy potęga wiecznego miasta Rzymu, antidotum może okazać się Asyż. Maleńkie miasto w głębi kraju, położone na północ od stolicy, zachwyca architekturą średniowieczną. Daleko mu do monumentalnej wielkości Rzymu. Jest to w końcu miasto św. Franciszka. Mnich słynący z ubóstwa oraz troski, jaką okazywał najbardziej pokrzywdzonym a także zwierzętom, jest dziś dumą Asyżu. Małe miasteczko jest zaś światową stolicą pokoju i dialogu międzykulturowego.

Asyż

Monte Cassino - ślady polskiej historii To, co nowe, na początek trzeba oswoić. Dlatego warto poszukiwać miejsc, w których historie Włochów i Polaków są sobie bliskie. Jednym z nich jest klasztor na wzgórzu Monte Cassino, który był świadkiem jednej z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. Kluczową rolę odegrali w niej Polacy pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Klasztor został odbudowany po zniszczeniach wojennych, a w pobliżu znajdziemy Polski Cmentarz Wojenny. Do dziś żywa jest pamięć o poświęceniu Polaków. Wspólna historia to świetna droga do zbliżenia i wzajemnego zrozumienia.

Monte Cassino

Neapol - u stóp Wezuwiusza Droga z Rzymu do Monte Cassino prowadzić może dalej do Neapolu. Miasto pociąga ekscytującymi legendami mafijnymi, w których kryje się część mrocznej i romantycznej prawdy o Włochach. Oprócz zachwycającej architektury – a architekturą zachwyca każdy zakątek Włoch – w Neapolu miejscem godnym uwagi jest Narodowe Muzeum Archeologiczne. Są tu zebrane pamiątki po legendarnych miastach, Pompejach i Herkulanum. Obydwa zostały zniszczone w wyniku wybuchu pobliskiego wulkanu Wezuwiusza. Dziś wulkan jest wygasły, ale ciągle istnieje zagrożenie, że może obudzić się na powrót. Życie w cieniu śmiertelnego zagrożenia wyjaśnia pewnie skłonność Neapolitańczyków do szczególnej ekstrawagancji. Dla Polaków Neapol też jest dziś wyjątkowo bliski. Dwie gwiazdy polskiej piłki nożnej, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński to ulubieńcy kibiców klubu SSC Napoli. A że dla Włochów futbol to prawie religia znają ich zapewne wszyscy.

Neapol

Wenecja - miasto na wodzie Oczekiwania bardziej wyrafinowanych gustów z pewnością spełnia Wenecja. I tu punktem centralnym jest plac z bazyliką. Patronuje im św. Marek. Właściwie moglibyśmy to powtarzać w nieskończoność. Od miasta do miasta – od kościoła do kościoła. Ale to nie wyczerpuje potencjału włoskich miast. Włosi też nie żyją samymi wiarą i tradycją. Wenecja jest przede wszystkim znana z tysięcy kanałów, które są jej układem krwionośnym. Nie ma bardziej urokliwego i romantycznego przeżycia niż podróż gondolą. Nie jest to rozrywka najtańsza, ale nie do zapomnienia.

Wenecja to doskonały przykład potęgi włoskiej wyobraźni. Zbudować miasto w tak trudnych warunkach geograficznych to prawdziwa sztuka. Pomysłowość, fantazja – nie ma na świecie tak zachwycających architektonicznie rozwiązań jak tu. Do najpiękniejszych należy słynny Most Rialto zawieszony nad głównym kanałem przepływającym przez miasto.

Wenecja

Florencja - miasto Dantego i Machiavellego Dante i Machiavelli – ci dwaj słynni Włosi urodzili się we Florencji. Dla miłośników architektury to kolejne miasto, które koniecznie trzeba odwiedzić. Santa Maria del Fiore – i Florentczycy mają swoją piękną katedrę. We Florencji znajduję się również jedna z najsłynniejszych galerii sztuki - Galleria degli Uffizi. Cudowne wnętrza Palazzo Pitti pokazują rozmach i gust Medyceuszy. Nie mniej oszałamiającym odkryciem jest również wizyta w baptysterium San Giovanni. Jego sufit zdobiony jest zachwycającą mozaiką, zestawem wyobrażeń o niebie i piekle, początku i końcu świata. Cudownie dekorowane sufity budowli sakralnych to wręcz norma we włoskich miastach. Sporo nam to mówi o samych Włochach. Zapatrzeni w niebo, marzycielscy, wzniośli. Ale wystarczy wyjść na zewnątrz, zagubić się w gąszczu okolicznych uliczek. Ci sami ludzie zapatrzeni w niebo robią najlepszą kawę na świecie, są mistrzami w przygotowywaniu pizzy. Jak nikt inny potrafią smakować życie. Wzrok zwrócony na niebo i niebo w gębie. Jedno dobrze współgra z drugim.

Florencja

Mediolan - światowa stolica mody Włochy w bardziej nowoczesnym wydaniu? Czas na Mediolan. Jeśli myślicie, że nie ma tu żadnej katedry czy bazyliki to oczywiście jesteście w błędzie. Samych bazylik jest 9. Ale emocje jakie wzbudza Mediolan dziś wiążą się przede wszystkim z faktem, że jest on uważany za światową stolicę mody. Weekend w Mediolanie to doskonały sposób by wydać dużo pieniędzy i wystylizować się na światowym poziomie. Mediolan stanowi też centrum życia finansowo-gospodarczego Włoch. To miasto, w którym Włosi są najbardziej stylowi i najbardziej próżni. Ale to również miasto wielkich kontrastów. Bogactwo i bieda, piękno i brzydota – tutaj te różnice widać najlepiej. Są to jednak napięcia, dzięki którym bliżsi jesteśmy prawdy o włoskim życiu.

Mediolan

Jak odkrywać Włochy?

7 miejsc. Na początek to bardzo dużo. A przecież wypadałoby z samych tylko dużych miast odwiedzić jeszcze Turyn, Bolonię, Genuę. Po drodze zgubiliśmy tak symboliczną dla Włoch Krzywą Wieżę w Pizie. Nie wspomnieliśmy o setkach miast i miasteczek, które odkryć można poza szlakiem standardowych wycieczek. Nie zaprosiliśmy na Sycylię, ani w dzikie góry Abruzji. itd., itp.

Każdy musi odkryć Włochy na własną rękę. Najlepiej zacząć od znanych punktów orientacyjnych. Poszukać tego co bliskie, podobne, a potem oddać się smakowaniu włoskiego życia w jego różnych odmianach. Zacząć od miejsc, ale po to by w końcu dotrzeć do ludzi. Zamiast tylko zwiedzać – doświadczać.

Nie ma podręcznika do odkrywania Włoch. Mamy za to osobistą historię odkrywania Włoch. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak żyje się po włosku, koniecznie przeczytajcie co opowiada o tym Magda Ciach-Baklarz w swojej lekcji odkrywania na stronie Akademii Dolce Vita.