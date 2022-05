Zbudowali sobie kampera. "Daje ogromną swobodę podróżowania"

Gdybym zdecydował się na instalację elektryczną, zapewne potrzebowałbym pomocy elektryka. Postanowiłem jednak ułatwić sobie życie i wszystko zaprojektowałem tak, by nie potrzebować stałego źródła prądu. Do oświetlenia używam żarówek z wbudowanym akumulatorem, które następnie mogę ładować poprzez usb, natomiast w instalacji wodnej używam pompy nożnej. A jeśli potrzebuję do czegoś prądu, to mam go z banku energii, który jest w stanie zasilić dowolny sprzęt do 500W.