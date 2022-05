Wakacje 2022. Chorwacja samochodem. Sprawdzamy, ile to kosztuje

Chorwacja - turystyczny hit Polaków

- Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków Polaków. W tym roku już pod koniec kwietnia dotarła do nas świetna informacja o zniesieniu obostrzeń wjazdowych, dzięki czemu podróż tam będzie jeszcze łatwiejsza niż w dwóch poprzednich latach - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Polacy lubią jeździć do Chorwacji własnym samochodem – z południowych regionów naszego kraju taka podróż jest możliwa do zrealizowania w jeden dzień, ale jeśli mamy więcej czasu, warto ją rozłożyć na przynajmniej dwa, by niespiesznie pozwiedzać także inne miejsca znajdujące się na trasie - dodaje.