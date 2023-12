Zdjęcia poruszyły internautów. "Nie ma takich słów, żeby wyrazić zachwyt"

Kaplica na Śnieżce

Kaplica św. Wawrzyńca na Śnieżce jest najwyżej położonym zabytkiem sztuki barokowej w Polsce. Co ciekawe wciąż jest to czynny obiekt sakralny. Co roku w dniu św. Wawrzyńca, czyli 10 sierpnia, odbywa się tam uroczysta msza.