Zdjęcia z polskiego lasu obiegły Internet. "Trochę owadzi terminator"

"Ni to świerszcz, ni kret, ni krewetka..." - piszą w swoim poście Lasy Państwowe. Chociaż, pół żartem, pół serio, owad, o którym mowa ma coś wspólnego ze świerszczem oraz kretem. "Przednie odnóża turkucia podjadka przekształciły się w mini łopatki do kopania w ziemi. Zupełnie jak u kreta! A tak jak i świerszcze, turkucie należą do prostoskrzydłych" - tłumaczą Lasy Państwowe.