Szkodniki zza oceanu atakują. "Zapach podobny do skunksa"

Najbardziej przeszkadza nieprzyjemny zapach

"Wspomniana przykra woń utrzymuje się stosunkowo długo, więc spotkanie z udziałem wtyka może popsuć nawet cały wieczór" - pisze Nadleśnictwo Przedborów i dodaje, że najlepszym rozwiązaniem, by nie wpuścić intruza do domu, są moskitiery. "Jeśli jednak owad znajdzie się już w naszym domu, złap go do słoika i wypuść na zewnątrz" - czytamy dalej.