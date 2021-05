Zidentyfikowano wraki z okolic wyspy Vaxholm. Służyły do najazdu na Polskę

Okręty posłużyły królowi Karolowi X Gustawowi do najazdu na Polskę podczas potopu szwedzkiego w latach 1655-1660. "Apollo" oraz "Maria" przywiozły do Szwecji wiele łupów wojennych. Jak informuje PAP, grabiono właściwie wszystko: dzieła sztuki, książki, a nawet rzeźby, fontanny, posadzki. Zrabowane skarby są do dziś własnością szwedzkiego państwa. Część z nich można zobaczyć m.in. w Zbrojowni Zamku Królewskiego w Sztokholmie oraz na Zamku Skokloster.