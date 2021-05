Zalew Szczeciński. Powstają dwie sztuczne wyspy

- Są to wyspy, które mają około 3,5 km powierzchni. Jedna z nich będzie wyspą środowiskową, czyli rekompensatą dla zwierząt. To będzie wyspa W22. Druga zaś będzie wyspą W28, która w przyszłości posłuży jako czynne pole refulacyjne do prac utrzymaniowych Urzędu Morskiego w Szczecinie na najbliższe 20 kilka lat - mówi w rozmowie z "Radiem Szczecin" Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.