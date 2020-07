Zimowa aura w Tatrach. Spadł "lipcowy" śnieg

Wielu urlopowiczów jest zawiedzionych aktualną pogodą w Zakopanem. We wtorek, 7 lipca, słupki rtęci pokazują w mieście jedynie 10 st. C. Jeszcze chłodniej jest na Kasprowym - zaledwie 1 st. C. Jednak, jak informuje "Tygodnik Podhalański", od 8 lipca temperatury zaczną rosnąć, a w piątek, 10 lipca, w Zakopanem ma być powyżej 25 st. C.