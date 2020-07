Wakacje 2020. Ceny w Tatrach potrafią zaskoczyć. Najtańszy jest... oscypek

Zakopane i okolice to absolutny turystyczny hit Polaków. Zarówno stolica Tatr, jak i górskie parkingi czy szlaki przeżywają już najazd turystów. Jaki budżet potrzebny jest na urlop w tym zakątku? Duży! 3 zł za oscypka, 25 zł za parking, a 89 zł za kolejkę na Kasprowych Wierch. A to dopiero początek wydatków.

Plany na czerwiec były zupełnie inne: wakacje zagraniczne. Pandemia jednak je pokrzyżowała i ostatecznie spontanicznie pojechałam z rodziną w Tatry. Podobny scenariusz rozegrał się zapewne w wielu domach. Ale większość Polaków dopiero wyruszy do Zakopanego i okolic. Jakie wydatki czekają ich na miejscu?

Wakacje w Tatrach – ceny noclegów i jedzenia

Oferta noclegów pod Tatrami jest imponująca. Do wyboru mamy właściwie każdą formę zakwaterowania i nieważne, czy na pobyt chcemy wydać 1000 czy 7000 zł, znajdziemy coś dla siebie.

Apartament z kuchnią z widokiem na góry spokojnie zarezerwujemy za niewiele ponad 1000 zł za tydzień (za dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci), najlepsze hotele z wyżywieniem biorą z kolei tyle za noc. Nam nocleg 2 tygodnie przed wyjazdem udało się trafić wyjątkowo tanio – 1400 zł za 9 nocy na Podhalu w dużym apartamencie z widokiem na owce i panoramę Tatr.

Podobnie jest z restauracjami – wystarczy rzut oka na TripAdvisor i będziemy mieli gotową listę miejsc z pysznym jedzeniem w zależności od zasobności naszego portfela. I tak słynną kwaśnicę zjemy w Zakopanem zarówno za 8 zł - w kultowej Marzannie, jak i za 27 zł w eleganckiej Góralskiej Tradycji. W restauracji Schronisko Smaków Magdy Gessler w Bukowinie Tatrzańskiej ta góralska zupa kosztuje 18 zł, a w schronisku nad Morskim Okiem 15 zł. Małopolska to nie tylko kuchnia regionalna. Można zauważyć prawdziwy wysyp… pizzerii – włoskiej kuchni można skosztować i pod zamkiem w Niedzicy, i na Krupówkach. Ceny także są różnorodne.

Wakacje w Tatrach – ceny atrakcji

Tatry to przede wszystkim piękne widokowo szlaki o różnych poziomach trudności. Znajdą się i takie dla małych dzieci i rodzin z wózkami (np. dolina Chochołowska czy Morskie Oko), jak i takie, które wymagają solidnego górskiego doświadczenia – na czele ze słynną Orlą Percią. Jednorazowe wejście na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego kosztuje 6 zł (osoba dorosła, dzieci od 7 lat płacą 3 zł). Cena biletu 7-dniowego to 30 zł.

Przed wyjazdem w Tatry mój niespełna 4-latek najbardziej nie mógł się jednak doczekać smaku oscypków na Rusinowej Polanie, jazdy kolejką linową i wypadu w pobliskie Pieniny, bo fascynuje go historia ducha Brunhildy straszącego na zamku w Niedzicy. Odkąd wyjeżdżam na wakacje z dziećmi, doskonale rozumiem, że góry to nie tylko szlaki, ale także masa innych atrakcji, z których warto skorzystać, by uprzyjemnić pobyt maluchom. Ich ceny natomiast czasem potrafią zaskoczyć.

Najtańszy z tej listy jest... oscypek, którego w bacówce zjemy już za 3 zł. Do najdroższych atrakcji należy wjazd kolejką na Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.). W kasie w Kuźnicach zapłacimy za bilet góra-dół 89 zł (ulgowy 75 zł), ale w sezonie wiąże się to czasem z wyjątkowo długimi kolejkami. Można utknąć nawet na kilka godzin. Jeśli chcemy tego uniknąć, możemy zdecydować się na zakup online na konkretną godzinę za 119 zł (ulgowy 99 zł). Dzieci do 4 lat nie płacą. W przypadku 4-osobowej rodziny z dziećmi powyżej 4 lat musimy się przygotować na koszt od 328 zł (kasa) po 436 zł (online).

Alternatywą dla Kasprowego jest wjazd na Łomnicę (2634 m n.p.m.) po słowackiej stronie Tatr – albo do stacji pośredniej Skalnate Pleso (1751 m n.p.m.), gdzie poza malowniczym jeziorem na maluchy czeka świetny plac zabaw. Wjazd na sam szczyt kosztuje aż 51 euro online/56 euro w kasie (227/250 zł), do Łomnickiego Stawu 20 euro online i 24 euro w kasie (90/107 zł). Dzieci do 6 lat nie płacą. Jeśli podróżujemy z dwoma pociechami powyżej 6 roku życia, wjazd na pond 2600 m n.p.m. wyniesie nas aż 198 euro, czyli 883 zł.

Bilet góra-dół na Gubałówkę to wydatek 25 zł, ulgowy 21 zł.

Podczas pobytu pod Tatrami warto wybrać się nad Jezioro Czorsztyńskie, żeby zobaczyć słynną zaporę, a także zamki – w Niedzicy i Czorsztynie. Zwiedzanie pierwszego kosztuje 19 zł, wycieczka statkiem wokół zbiornika 20 zł. Hitem turystycznym jest także spływ Dunajcem, który rozpoczyna się z miejscowości Sromowce Kąty. Przystanie docelowe są dwie – Szczawnica (trasa 18 km, czas trwania 2 godz. 15 min) i Krościenko (23 km, 2 godz. 45 min). Bilet normalny w sezonie kosztuje odpowiednio 63/77 zł, ulgowy 42/49 zł.

Wakacje w Tatrach – ceny parkingów

Podjeżdżamy na parking przy szlaku na Rusinową Polanę. To jedno z najpopularniejszych miejsc w Tatrach, dostępne także dla małych dzieci (4-latek spokojnie dojdzie) czy dla wózków. Można tu podziwiać przepiękną panoramę gór. Ok. godz. 9:00 jest tu jeszcze sporo miejsc. Ledwo wysiadamy z auta, a już pojawia się parkingowy. Rachunek wynosi 37 zł. 25 zł kosztuje parking, po 6 zł wejście na teren TPN (ulgowy dla dzieci od 7 lat - 3 zł).

W planowaniu wakacyjnego budżetu w Tatrach i okolicy koniecznie należy wziąć pod uwagę opłaty z parking. W większości miejsc należy zapłacić za cały dzień z góry – parking na Palenicy Białczańskiej czy Łysej Polanie to koszt 30 zł, w Kirach czy przy wejściu do Doliny Małej Łąki 25 zł. Jeśli wybieramy się na jednodniowy wypad w Pieniny, do biletu na zamek w Niedzicy doliczmy koszt parkingu - 15 zł, natomiast parking w Sromowcach Kątach, gdzie zaczyna się spływ Dunajcem, kosztuje 12 zł. Przy okazji pamiętajmy, że od tego sezonu najsłynniejszy tatrzański parking - na Palenicy Białczańskiej - dostępny jest w wyłącznie w sprzedaży online. Rezerwacji można dokonać przez stronę internetową TPN do godz. 22 dnia poprzedzającego wycieczkę.

Jeśli w Tatrach jesteśmy bez samochodu, podobne sumy będziemy musieli zapłacić za busy – np. przejazd z Zakopanego do Palenicy Białczańskiej kosztuje 10 zł, więc w dwie strony za 2 osoby to już 40 zł, do Kir 5 zł, do Doliny Chochołowskiej 6 zł.

Pamiątki z wakacji

Jeśli po tych wszystkich wydatkach zostanie wam coś jeszcze na pamiątki z wakacji w górach, to możecie się zdziwić.

- 72 zł. Potrzebna siatka?- rzuciła młoda dziewczyna na stoisku w Białce Tatrzańskiej, a ja rozdziawiłam buzię. Zakupy robiłam w pośpiechu, ale chyba nic poza kilkoma magnesami nie brałam? - Ile kosztuje magnes? - pytam zaciekawiona. - 12 zł - odpowiada ekspedientka.