Zakopane. Turyści skarżą się na oszustów. Tym razem poszło o... kubek

Jeszcze do niedawna największe żniwa kosili oszuści zarabiający na grze w "trzy kubki". Okazuje się, że równie duże przekręty mogą cichaczem robić niepozorni sprzedawcy pamiątek. Ofiarą jednego z nich padł pan Przemek z Łodzi, który postanowił opisać swoją historię w liście do "Tygodnika Podhalańskiego".

Tuż przed wyjazdem z Zakopanego postanowił kupić pamiątki. Skusił się na kubek z napisem "Zakopane Morskie Oko" i był przekonany - czemu trudno się dziwić - że na zdobiącym kubek zdjęciu będzie widniało zdjęcie Morskiego Oka. Okazało się, że to totalne oszustwo. Odkrył to dopiero po powrocie do domu, kiedy przyjrzał mu się uważniej.