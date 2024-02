Zmiany dotkną turystów. Będą musieli zapłacić za wstęp

Władze prefektury przedstawią projekt rozporządzenia w sprawie opłat lokalnemu zgromadzeniu legislacyjnemu w tym miesiącu. Zakłada on ustawienie bramki na najpopularniejszym szlaku Yoshida, przy piątej stacji na wysokości 2300 m, do której można dojechać autobusem lub taksówką. Póki co nie podjęto decyzji od kiedy dokładnie turyści będą musieli płacić za wejście, choć zakłada się, że nastąpi to z początkiem lipca. Wiadomo jednak, że opłaty będą pobierane niezależnie od dobrowolnych wpłat w wysokości tysiąca jenów (ok. 27 zł), wpłacanych na rzecz ochrony przyrody.