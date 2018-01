Zmiany w liniach lotniczych LOT. Darmowy alkohol znów dostępny w klasie ekonomicznej

Nasz narodowy przewoźnik lotniczy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podróżnych. Do tej pory pasażerowie klasy ekonomicznej mogli korzystać z bezpłatnego alkoholu wyłącznie podczas lotów do Azji. Jednak niedawno LOT poszerzył ofertę darmowych trunków na wszystkich rejsach transatlantyckich.

Zmiany dotyczą wszystkich lotów z Polski do Ameryki Północnej, czyli z Warszawy do Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles i Toronto, a także z Krakowa do Chicago. Do tej pory na tych trasach można było bez limitu korzystać tylko z napojów bezalkoholowych. Teraz obsługa serwuje pasażerom klasy ekonomicznej także wino i piwo, czyli tak, jak podczas podróży do Tokio, Seulu i Pekinu. Mocniejsze trunki, jak whisky czy koniak, nadal są dostępne wyłącznie w ofercie LOT Gourmet, czyli są płatne.