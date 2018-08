13. edycja Targów Sportów Wodnych WIATR i WODA na wodzie w Gdyni

W dniach od 9 do 12 sierpnia w Marinie Gdynia odbędą się Targi Sportów Wodnych WIATR i WODA na wodzie. To już 13. edycja jedynej w Polsce imprezy, podczas której można w jednym miejscu zobaczyć najpiękniejsze jachty i luksusowe łodzie motorowe, a także najszybsze skutery, nowoczesny sprzęt żeglarski i motorowodny. Targi organizują spółki YACHT EXPO i Murator EXPO, przy partnerskiej współpracy Magazynu Sportów Wodnych ŻAGLE. Partnerem strategicznym Targów jest Gdynia – Żeglarska Stolica Polski.

Spotkania ze znakomitymi żeglarzami i pokazy Wizyta na Targach to okazja do spotkań ze znakomitymi żeglarzami. O żeglarstwie i swoich przygodach opowiadać będzie Kapitan Krzysztof Baranowski, autor koncepcji i animator budowy żaglowców "Pogoria” i "Fryderyk Chopin”, twórca Szkoły pod Żaglami oraz autor wielu niezwykłych opowieści o przygodach na morzu. Redakcja "Żagli” zaprosi na spotkanie z kpt. Mariuszem Koperem i Hanną Leniec, którzy w załogowym rejsie jachtem "Katharsis II” opłynęli Antarktydę szlakiem wód przybrzeżnych. Z gośćmi Targów spotka się także Szymon Kuczyński, żeglarz samotnik, instruktor i popularyzator żeglarstwa który niedawno wrócił z samotnego rejsu dookoła świata. Na stoisku stoczni Northman Szymon Kuczyński zaprezentuje swój jacht "Atlantic Puffin”(Maxus 22), którym dwukrotnie opłynął świat.

Stocznia Nortman zapowiedziała ponadto premierowy pokaz jednostki Northman 1200  swojej najnowszej propozycji w segmencie jachtów motorowych. W sobotę, 11 sierpnia, godz. 12.00 na stoisku stoczni nr 36 rozpocznie się uroczysty chrzest jednostki. Do godz.14.00 trwać będzie prezentacja jachtu połączona z rozmowami handlowymi. Wyjątkową atrakcją tegorocznej edycji Targów WIATR i WODA w Gdyni będzie... księgarnia na wodzie wydawnictwa W MOŻE. W Marinie w Gdyni stanie drewniany klasyczny jacht S/Y Wanda, na pokładzie którego przez cały czas trwania Targów można będzie kupić książki.

Nominacje i nagrody Podczas Targów WIATR i WODA na wodzie już po raz dziewiąty przyznana zostanie nagroda Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie Gdynia YACHT Design. Konkurs powołano, by promować wzornictwo w branży sportów wodnych. Idea Konkursu doskonale wpisuje się w strategię Gdyni, która jest miastem innowacji, ciekawego wzornictwa i dobrze zaprojektowanej przestrzeni publicznej. Jury dokona wyboru najładniejszego jachtu żaglowego oraz jachtu motorowego, prezentowanego na Targach. W Jury zasiadają: Hanna Bakuła – malarka, scenograf, kostiumolog, felietonistka i autorka książek; Leszek Gonciarz – projektant i konstruktor jachtów z pasji, z zawodu architekt; Bartosz Piotrowski – doktor sztuki, projektant, główny designer PESA, Stanisław Iwiński (Sekretarz Jury) – żeglarz, specjalista w dziedzinie jachtów żaglowych i motorowych, szef działu motorowodnego miesięcznika „Żagle” oraz Jacek Oryl – Dyrektor Targów WIATR i WODA. Laureatów Konkursu poznamy w sobotę, 11 sierpnia, w południe.

Na Targach WIATR i WODA na wodzie zostaną poza tym ogłoszone nominacje w konkursie „Jacht Roku w Polsce - Polish Yacht of the Year 2019” organizowanym przez redakcję Magazynu Sportów Wodnych "Żagle”. Partnerem Strategicznym Targów WIATR i WODA na wodzie jest Gdynia – Żeglarska Stolica Polski. 13. Targi Sportów Wodnych WIATR i WODA na wodzie potrwają od czwartku do niedzieli (9-12.08.2018 r.). Uroczyste otwarcie Targów odbędzie się w czwartek o godzinie 13.00.