2500 lat doświadczenia. Co warto wiedzieć o winach z Chorwacji?

Chorwacja to nie tylko piękne plaże, słoneczna pogoda, wspaniałe zabytki i interesująca kuchnia. Jeśli chcemy w pełni poznać to, co ma najlepszego do zaoferowania, z pewnością nie powinniśmy zaniedbać podróży po niepowtarzalnej winiarskiej tradycji tego kraju, która swoimi korzeniami sięga starożytności.