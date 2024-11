30 potężnych zwierząt utknęło na plaży. W akcję włączyli się mieszkańcy i działacze

Udało się uratować ponad 30 grindwali, które utknęły na plaży w Nowej Zelandii - poinformowała w poniedziałek agencja Associated Press. Zwierzęta zostały przeniesione do wody na materiałowych płachtach. A wszystko to dzięki zaangażowaniu mieszkańców tej okolicy oraz działaczom agencji ochrony przyrody.