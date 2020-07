4 lipca - Dzień Niepodległości w USA. Koronawirus zdecydował: "Fajerwerków nie będzie"

Mój pierwszy Sylwester w Nowym Jorku okazał się klapą. Nie dość, że lało jak z cebra, to nad zasnutą mgłą panoramą Manhattanu nie wystrzelił nawet jeden sztuczny ogień. - Chcesz fajerwerków, to poczekaj pół roku - wzruszali ramionami miejscowi.

USA - fajerwerki tylko 4 lipca

Urodziny własnego kraju są dla Amerykanów lepszą okazją do świętowania niż prozaiczny upływ czasu i rozpoczęcie kolejnego roku. Hucznym obchodom 4 lipca w całym kraju sprzyja wrodzona narodowa duma i entuzjazm początku wakacji. W ciepłe wieczory miejskie place i prowincjonalne ogródki zapełniają się świętującymi, dla których Stany są ojczyzną z urodzenia lub z wyboru.

4 lipca a koronawirus

Fajerwerki na raty, które najlepiej oglądać z domu, przypominają trwające od marca próby spowolnienia epidemii: zamiast niekontrolowanego wybuchu jest rozłożone w czasie bulgotanie. Nikt już nie pamięta, ile dokładnie trwa, nikt już nie liczy na to, że szybko się skończy.

Nowy Jork, dotąd pulsujący energią, od kilku miesięcy trwa w apatycznym uśpieniu. Miasto, które nigdy nie śpi? Zasnęło i nie jest to spokojny sen. Najpierw niepokój z powodu epidemii i rekordowej w skali świata liczby zakażeń, potem kryzys finansowy, wreszcie zamieszki i rozboje na tle rasowym, które opustoszałe ulice Nowego Jorku zmieniły w krajobraz jak po bitwie - wybite szyby, splądrowane sklepy, okna pozabijane dyktą.

Z Piątej Alei zniknęły elegantki z markowymi torebkami, a teatry Broadway'u ucichły co najmniej na resztę roku. De Blasio zauważył, że nowojorczycy są przyzwyczajeni do bycia stale blisko siebie. Wirus im to odebrał, tak jak wiarę w szybką poprawę sytuacji.