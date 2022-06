4 tipy, dzięki którym walizka podręczna pomieści wszystko, czego potrzebujesz

1. Walizka

Bez odpowiedniej walizki nie ma sensu mówić o jakichkolwiek poradach dotyczących pakowania. Wybierając model dla siebie warto postawić na sprawdzonych producentów, którzy wiedzą, jak stworzyć walizkę idealną. Takich jak This is Me. W ich ofercie znajdziesz walizki kabinowe, których wymiary są dostosowane do wymogów linii lotniczych: szerokość: 34 cm; wysokość: 55 cm; głębokość: 20 cm. Walizki This is Me są także lekkie jak piórko. To duża zaleta, bo waga to ważne kryterium przy wyborze walizki podręcznej. I to z dwóch powodów.