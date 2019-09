440 par damskich butów. Artysta upamiętnił ofiary przemocy domowej w Turcji

W Stambule powstała instalacja artystyczna upamiętniająca ofiary przemocy domowej. Tylko w 2018 r. zostało zamordowanych w ten sposób 440 kobiet. Tyle też par butów zamontował Vahit Tuna na dwóch ścianach budynku.

W największym mieście Turcji powstała nietypowa instalacja. Setki par szpilek zostały przymocowane do ścian dwóch budynku w dzielnicy Beyoğlu po europejskiej stronie Stambułu. Jednak buty te nie są jakimś wymysłem artystycznym, który trzeba długo interpretować.

Według tureckiego zwyczaju, gdy umrze członek rodziny, przed jego domem wieszane są buty. Vahit Tuna, twórca instalacji, odniósł się do tej tradycji umieszczając 440 par szpilek na dwóch ścianach budynku kawiarni "Kahve Dünyasi" (tur. Świat Kawy). Choć jego dzieło nie ma tytułu, to może je obejrzeć praktycznie każdy, gdyż artysta umieścił je przy bardzo ruchliwej ulicy (Meclis-i Mebusan Caddesi), znajdującej się tuż przy cieśninie Bosfor. Łącznie kobiece szpilki zajmują powierzchnię 260 m kw.

"Myślę, że sztuka buduje świadomość, jest czymś co wpływa na ludzi i zmusza ich do myślenia" – stwierdził Tuna, komentując swoją instalację. Jednocześnie, uzasadniając wybór szpilek do swojego dzieła, powiedział, że buty na wysokim obcasie symbolizują kobiecą niezależność i bunt.