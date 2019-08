Arabia Saudyjska wprowadza kolejne reformy. Przyznaje kobietom coraz więcej praw

Ogłoszono nowe przepisy, które prowadzą do zrównania praw kobiet i mężczyzn w Arabii Saudyjskiej w niektórych dziedzinach życia. Inicjatorem regulacji jest książę Muhammad ibn Salman, który od 2017 roku modernizuje kraj, wprowadzając również masową rozrywkę. Jednocześnie krwawo rozprawia się ze swoimi krytykami.

Wprowadzone prawo daje możliwość, by Saudyjki powyżej 21. roku życia mogły ubiegać się o prawo jazdy czy paszport bez zgody męskiego opiekuna (czyli najczęściej męża, ojca lub brata). Ważne zmiany zachodzą również w kwestii zatrudnienia.

Od teraz wszyscy obywatele Arabii Saudyjskiej mają równe prawo do podejmowania pracy – bez względu na płeć, niepełnosprawność czy wiek. Już rok temu zezwolono kobietom na zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw bez zgody mężczyzn. Saudyjki będą mogły też samodzielnie rejestrować w urzędzie małżeństwo oraz rozwód, a także narodziny dziecka.

Nowe regulacje są kontynuacją zmian wprowadzanych przez księcia Muhammada ibn Salmana. Choć nie jest jeszcze oficjalną głową państwa, tak naprawdę ma pełnię władzy. Odkąd w 2017 r. został ogłoszony następcą tronu, regularnie inicjuje reformy społeczno-gospodarcze, dzięki którym zyskuje poparcie młodych Saudyjczyków. Stwarza więc dogodne warunki do aktywności zawodowej i planuje m.in. do 2030 r. zwiększyć udział kobiet w rynku pracy z 22 do 30 proc.