4F wspiera "Wolontariat dla Tatr"

W roku 2020 stworzyliśmy ruch Changemakerów, na który składają się pracownicy różnych działów. To osoby, które chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w firmie, a także poszukują pomysłów do bardziej zrównoważonych działań w swoim prywatnym życiu i inspirują nimi innych. Dążymy do tego, aby każdy był Changemakerem – nie tylko pracownicy OTCF S.A, ale również nasi klienci, ambasadorzy i partnerzy. Jesteśmy dumni z tego, że w ramach projektu 4F Change możemy wspierać wolontariuszy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Akcja "Wolontariatu dla Tatr" prowadzona jest od 15 lat. Wolontariusze pomagają pracownikom TPN przede wszystkim w utrzymywaniu czystości w Tatrach. Każdego roku jest to spore wsparcie dla pracowników parku, szczególnie w sezonie letnim, gdy po górskich szlakach wędrują tysiące turystów.