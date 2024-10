5 miejsc na męski wypad nad Bałtykiem

Darłowo – dla fanów aktywnego wypoczynku

A jeśli z kolei marzy Ci się nature break z kumplami w najmniej popularnym i turystycznym miejscu, sprawdź urokliwe Darłowo! To nadmorskie miasto jest słynne z uwagi na to, że pozwala uprawiać sporty wodne - takie jak windsurfing, kitesurfing czy paddleboarding, a nawet… nurkowanie! Możesz się tutaj wybrać także na spływ kajakowy wzdłuż rzek Wieprzy i Grabowej, co na pewno przypadnie Twojej paczce do gustu. Nie możemy również zapomnieć o piaszczystych plażach, na których można spędzić cały dzień, relaksując się błogo w bliskości natury. Nature break w Darłowie oznacza coś dobrego dla każdego!