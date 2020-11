5 najdroższych pokarmów świata. Które są cenniejsze niż złoto?

Które przysmaki grożą zatruciem i śmiercią w bólach? Czy naprawdę można ugotować zupę z gniazd jaskółki? Świat na dłoni przedstawia te najbardziej luksusowe przysmaki, za które ludzie na całym świecie są w stanie płacić krocie.

Biały kawior

Cena: 290 tys. zł za 1 kg

Najdroższym produktem spożywczym świata jest biały kawior z jesiotrów albinosów. Kilogram tej ikry kosztuje najwięcej, bo nawet 290 tys. zł. Nie ma droższego jedzenia. Jesiotry albinosy są bardzo wyjątkowe. Brakuje im genu potrzebnego do produkcji melatoniny, co jest przyczyną białego zabarwienia. Nie ma możliwości hodowania ich w większych liczbach – jest to czysty przypadek. Z jednego jesiotra albinosa da się pozyskać około 300 gramów kawioru.

Getty Images Biały kawior to jeden z najdroższych przysmaków świata (Getty Images)

Diament z Morza Kaspijskiego

Kolejny niezwykle luksusowy i drogi kawior pochodzi od jesiotra bieługi, a ten naprawdę najlepszy jest produkowany przez markę Almas (czyli Diament). Za kilogram zapłacisz nawet 105 tys. zł. Pochodzi z Iranu i jest pakowany w puszki z 24-karatowego złota. Jesiotr Bieługa żyje w Morzu Kaspijskim, które jest głównym źródłem wszelkiego rodzaju kawioru. To stąd pozyskuje się 90 proc. światowej produkcji kawioru. Najlepszy to kawior jasny, który jest dojrzały i ma ten idealny smak.

Szafran

Cena: 60 tys. zł za 1 kg

Aktualnie to najdroższa przyprawa świata. Jesienią kwitnie na fioletowo, a w każdym kwiecie są 3 nitkowate, 2–3-centymetrowe purpurowe pręciki. To właśnie one oddzielane są ręcznie. Nie istnieje maszyna ułatwiająca zbieranie słupków, co w połączeniu z niezwykle małą ilością uzyskanej w ten sposób przyprawy (ponad 100 tys. pręcików waży około 1 kilograma) jest przyczyną wysokiej ceny szafranu.

Pół kilograma dziennie

Sam zbiór szafranu jest jak wyścig ze Słońcem – kwiaty szafranu należy zbierać przed wschodem Słońca, w przeciwnym razie szafran straci na wartości. Tak więc jeden zbieracz nie może zebrać więcej niż 500 gramów dziennie. Wieczorem prace nadal trwają – z tysięcy kwiatów trzeba odrywać drobne włókna. Produkcja 400 gramów szafranu wymaga 40 godzin pracy. Wysokiej jakości szafran kosztuje ponad 60 złotych za gram.

Białe trufle

Cena: 22 tys. zł za 1 kg

Jest to bardzo rzadki gatunek grzyba, który swoim kształtem przypomina brzydkiego ziemniaka, a jego zapach nie jest przyjemny dla wielu osób, jest jednak bardzo ciekawy w smaku. Jest niezwykle popularny wśród smakoszy i stosunkowo drogi. Rośnie pod ziemią i można go znaleźć praktycznie jedynie po zapachu, do którego wykorzystuje się specjalnie wytresowane świnie lub psy. Na rynku szczególnie cenne są białe trufle, których cena obecnie kształtuje się na poziomie około 22 000 złotych za kilogram. Bardziej popularne czarne trufle kosztują tylko jedną dziesiątą tej kwoty.

Skarb u stóp Alp

Trufle dzielą się na trzy podstawowe typy – czarne letnie, czarne zimowe i białe. Pojawiły się próby ich sztucznej uprawy, ale nie są one zbyt udane. Podczas gdy czarne trufle występują w kilku krajach (Francja, Hiszpania, Włochy i na półwyspie Istria), najrzadsze białe trufle rosną głównie w północnych Włoszech. Najbardziej cenione i smaczne są w regionie Piemontu, który leży u podnóża Alp i jest również znanym regionem winiarskim. Ta kraina im odpowiada, a białe trufle są nieodłączną częścią Włoch.

Wołowina Kobe

Cena: 8 tys. zł za 1 kg

Mięso gatunku Wagyu pochodzące z japońskiego Kobe z charakterystyczną marmurkowatością należy do najdroższej wołowiny na świecie. Geograficzna izolacja i specyficzna hodowla wpłynęły na to, że mięso tej rasy należy do najchętniej spożywanych przysmaków. Podczas hodowli stosuje się różne techniki żywieniowe, takie jak pojenie piwem lub sake w celu poprawy trawienia i wywoływanie głodu albo masowanie zwierząt, aby zapobiec osłabieniu mięśni.

Wybór trwał stulecia

Japończycy uważają Wagyu za jeden ze swoich narodowych skarbów, a jego eksport poza Japonię był od wieków zakazany. W historii żywe zwierzęta można było eksportować tylko dwukrotnie. Wagyu jest zwykle zabijany w wieku 30–35 miesięcy. Bydło rasy Wagyu jest karmione specjalną dawką pokarmową o wysokiej zawartości energii. Rezultatem jest doskonała jakość mięśni z dużą zawartością marmurkowatości tłuszczu. Równomierne marmurkowanie w całym mięśniu jest wynikiem stuleci selekcji najlepszych osobników. Im więcej naczyń włosowatych i tłuszczu zawiera mięso, tym wyższa jest jego jakość.

Jaskółcze gniazda

Cena: 5,3 tys. zł za 1 kg

Chociaż mówi się o niej „zupa z jaskółczych gniazd”, to w rzeczywistości mowa o gnieździe jednego gatunku ptaków z rodziny jerzykowatych salangan. Ten tropikalny ptak ma około 12 cm i żyje w południowo-wschodniej Azji. Salangan buduje gniazda dzięki swojej ślinie. Bez piór, liści czy patyków. Tylko białko, węglowodany i trochę błonnika. I to właśnie ptasia ślina sprawia, że zupa z jaskółczego gniazda jest jedną z najdroższych potraw na świecie.

Czy zwiększa seksualność?

Medycyna chińska przypisuje tym gniazdom wiele korzystnych efektów, ale badania naukowe pokazują, że ślina jaskółki jest przede wszystkim bogata w białko. Twierdzenia o wygładzaniu skóry i zwiększaniu sprawności seksualnej po spożyciu nie zostały potwierdzone. Salangan buduje swoje gniazda w pęknięciach wapiennych klifów lub w jaskiniach, skąd od wieków zbierane są przez kolekcjonerów i sprzedawane chińskim kupcom. Kiedy jaskółcze gniazda docierają do celu, czyli luksusowych restauracji w Pekinie czy Szanghaju, rozpływają się one w postać białawej galaretki, która służy jako baza do deserów, zup czy napojów.

