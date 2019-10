5 najpopularniejszych ośrodków narciarskich w Europie. Które warto odwiedzić?

Jesień to najwyższy czas, by zaplanować zimowe wyjazdy na narty oraz zarezerwować miejsca noclegowe. W sezonie większość znanych europejskich kurortów przeżywa prawdziwe oblężenie. Czym kierować się przy wyborze miejsca? Które ośrodki narciarskie w Europie przyciągają największą liczbę wielbicieli sportów zimowych i dlaczego?

Włoskie Livigno częstym wyborem na narty w Lombardii

Turyści odwiedzający tę część Lombardii mają do wyboru aż 78 tras narciarskich, których łączna długość to 110 km. Do dyspozycji przyjezdnych są aż 32 kolejki i wyciągi narciarskie. Piękny region przyciąga tutaj turystów nie tylko ze względu na rozbudowaną infrastrukturę narciarską, ale również ze względu na zapierające dech w piersi widoki – oprócz gór, uwagę przykuwa niezwykły wodospad.

Gdzie szukać noclegu? Wybór jest ogromny, ale apartamentów w Livigno trzeba koniecznie szukać z dużym wyprzedzeniem. Wynika to z tego, że w pewnych okresach Livigno oferuje darmowy ski pass a chętnych na skorzystanie z tej okazji nie brakuje.

Zakopane: Polski folklor połączony z zimowym szaleństwem

Warto pamiętać, że znane w całej Europie kurorty narciarskie znajdują się także w naszym kraju. Zakopane z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków i obcokrajowców. Nic dziwnego, gdyż rozwijające się miasteczko nie odstaje poziomem od najbardziej obleganych ośrodków narciarskich w całej Europie. Zakopane przyciąga folklorem, pyszną kuchnią i technologicznie rozwiniętą infrastrukturą dla narciarzy.

Jednym z bardziej popularnych ośrodków jest Harenda z czterema wyciągami orczykowymi i wyciągiem krzesełkowym. Turyści mają do wyboru trasy o różnym stopniu trudności; dla najbardziej zaawansowanych powstała trasa czarna.

Wybierając się na narty, bez problemu wypożyczysz sprzęt na miejscu: wypożyczenie kompletu nart czy snowboardu na dwie godziny to koszt 15 zł. Za wypożyczenie sprzętu na 24 godziny zapłacimy ok. 30 zł.

Amatorzy sportów zimowych mogą skorzystać z usług szkółek narciarskich czy snowboardowych i uczyć się jazdy pod czujnym okiem instruktorów, spośród których coraz większa liczba komunikuje się w innych językach niż polski. To sprawia, że do Zakopanego w sezonie zimowym przyjeżdża także sporo obcokrajowców.

Austriacki Kellerbahn, czyli uroki nart w Tyrolu

Jednym z bardziej magicznych regionów na mapie ośrodków narciarskich jest Tyrol. W regionie znajduje się aż pięć lodowców, które przyciągają co roku tłumy, gdyż zapewniają komfortowe warunki pogodowe do zjeżdżania na nartach i snowboardzie aż przez dziesięć miesięcy w roku.

Gdzie zamieszkać udając się do Tyrolu? Można wybrać np. Apartamenty Diesinghof o wysokim standardzie, które znajdują się w odległości 200 m od jednego z wyciągów narciarskich. Jeśli wybierasz się w to miejsce, możesz korzystać ze stoków ośrodka Kellerjochbahn, których wysokość to 1545 – 1887 m n.p.m. Stoki przystosowane są dla osób początkujących i średniozaawansowanych.

Goście odwiedzający Kellerjochbahn mogą korzystać z trzech wyciągów krzesełkowych i czterech orczykowych, dzięki czemu nie ma zastojów w drodze na stok. Ceny skipassów na jeden dzień kształtują się odpowiednio dla osób dorosłych: 32 euro, dla dzieci: 19 euro, natomiast za całodzienny karnet dla młodzieży zapłacimy 24 euro (ze zniżką szkolną lub studencką).

St. Gervais w pobliżu ośrodka Evasion Mont Blanc we Francji

Stoki Evasion Mont Blanc znajdują aprobatę zarówno wśród narciarzy, jak i snowboardzistów doświadczonych w sportach zimowych, jak i rozpoczynających swoją przygodę. Do wyboru jest tu 36 kolejek gondolowych czy wyciągów orczykowych, przystosowanych także dla małych dzieci. Wybierając St. Gervais, możesz skorzystać aż z 420 km stoków narciarskich (!).

Część z nich posiada system sztucznego naśnieżania w razie, gdyby było to konieczne – nie musisz więc obawiać się o warunki pogodowe.

Chętnie przyjeżdżają tutaj także zapaleni wielbiciele narciarskich biegówek, gdyż dostępna tu łączna trasa przystosowana pod ten rodzaj nart ma długość aż 150 km. Ceny całodziennego skipassu oscylują w okolicy 50 euro dla osoby dorosłej, natomiast dzieci w wieku 5-14 lat zapłacą średnio o 10 euro mniej.

Alpy Szwajcarskie: malownicze Grächen

Planujesz wyjazd w Alpy Szwajcarskie? Wybierz Grächen z 2 kolejkami gondolowymi, 3 wyciągami krzesełkowymi i 8 wyciągami orczykowymi. Do wyboru będziesz miał 13 tras narciarskich o łącznej długości 42 km i różnym stopniu trudności. Narciarskie trasy biegowe – krótsze niż w pozostałych ośrodkach – mają łączną długość 6 km.