1 z 9 50 lat w podróży. Odkrywca źródeł Amazonki świętuje jubileusz

Poznał niemal cały świat. Nie zadowalał się odwiedzaniem miejsc łatwo dostępnych, przeciwnie - zawsze pociągały go te części świata, które zazdrośnie strzegły swych tajemnic. Nie zniechęcał go niegościnny klimat, skrajne warunki atmosferyczne czy niebezpieczeństwo. Jacek Pałkiewicz to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych polskich podróżników, dziennikarz i twórca pierwszej w Europie Szkoły Przetrwania.