8 lat temu sztorm zniszczył jacht 16-latki. Australijska policja odnalazła wrak

Australijska policja odnalazła wrak jachtu, którym osiem lat temu Amerykanka, Abby Sunderland usiłowała opłynąć świat. Wówczas szesnastoletnia żeglarka nie zrealizowała planu. Jacht wywrócił się podczas silnego sztormu na Oceanie Indyjskim.

Wyprawa zakończyła się 10 czerwca 2010 r., gdy statek przegrał walkę ze sztormem na Oceanie Indyjskim. Nastolatka zdołała nadać sygnał SOS, zanim gigantyczna fala przewróciła jacht, zniszczyła maszt i urządzenia nawigacyjne oraz odpowiadające za komunikację. Mieszkanka Kalifornii straciła przytomność. Gdy ją odzyskała jacht był wywrócony do góry dnem. Po 20 godzinach od nadania sygnału alarmowego, wrak statku został zauważony przez załogę australijskiego helikoptera patrolowego. Po dwóch dniach Abby została uratowana przez francuskich rybaków, ale jej statku nie udało się odnaleźć.

Aż do Sylwestra, kiedy oficerowie australijskiej policji patrolując wody niedaleko Wyspy Kangura na południu Australii, zauważyli charakterystyczny żółty jacht. A raczej to, co z niego zostało. Dość szybko zidentyfikowali wrak jako Wild Eyes – statek, którym 8 lat temu płynęła Abby Sunderland.