Afganistan. Kraina spokoju, czyli Band-e Amir

Niezwykła przyroda i bezcenny spokój

To, co przyciąga Afgańczyków do parku Band-e Amir, to nie tylko piękno przyrody, ale przede wszystkim panujący tam spokój. Jeśli tylko sytuacja w kraju na to pozwala, to park jest idealnym miejscem wypoczynkowym dla przyjezdnych z różnych części Afganistanu, bez względu na ich pochodzenie czy religię. Mówią o nim "kraina spokoju".