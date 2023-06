Aktywnie i z rodziną. Region Zadaru kusi obietnicą niezapomnianych wakacji

Wśród księżycowego krajobrazu

Spośród ponad 300 wysp archipelagu zadarskiego trudno wskazać tę jedną. Gdyby się jednak zdarzyło, że będziecie mieć ograniczony czas – czego wam absolutnie nie życzymy – to wybierzcie Pag. Ta najbardziej wysunięta na północ wyspa Dalmacji ma ok. 60 km długości, od 2 do 10 km szerokości i iście księżycowy krajobraz. Choć trudno w to uwierzyć, to słońce świeci tu przez 365 dni w roku.